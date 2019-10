Ailoche, 3 ore di diretta per gli ospiti della prima serata Smile in pro loco

Prima serata Smile ad Ailoche. 2 squadre, bianca e blu, hanno dominato gli spazi della pro loco di Ailoche sabato 12 ottobre, per affrontare un buffet ligure ed una serata dove tutto “era ma è tutt’ora possibile".

Uno spartiacque alla Mosè, formato da 2 lunghi tavoli con 30 persone, ha separato i duellanti in sala, il tutto condito dal sapore marittimo e nello stesso tempo montano.

Senza ombra di dubbio i veri protagonisti sono stati tutti i commensali che, dopo una tranquilla ma spettacolare abbuffata, hanno supportato i 20 giochi messi in programma per allietare i 26 muscoli facciali interessati per l'obiettivo Smile.

Niente di più simpatico vedere i capitani della squadra, da una parte Lisa e dall'altra parte Andrea, cercare di far vincere nel migliore dei modi e sfruttando tutte le potenzialità i propri componenti: dai mimi, alle ugole fino ad arrivare ad esercizi posturali simil Yoga, dove Maria ha saputo dire la sua lasciando a bocca aperta tutto il pubblico presente.

Una pro loco di Ailoche che sta mettendo la freccia per dare il meglio e riportare il benessere e il sorriso a tutti quelli che ne vogliano far parte.

Dietro le quinte in tanti hanno permesso che tutto potesse accadere: Lucia, Michela G, Michela P, Raffaella, Lisa, Ivana, Filippo e Simone, tutti battezzati dalla determinazione a far bene, dosando misura culinaria a misura di intrattenimento.