Biella: in 160 a scoprire i batteri che ballano con la musica a 432 Hz di Emiliano Toso

Giovedì 10 ottobre nella sala di Biverbanca in Via Carso si è tenuto il convegno gratuito sul Microbiota Intestinale, che ha visto come Ospite il biologo molecolare/cellulare, nonché musicista e compositore Emiliano Toso. L’interesse Biellese e non solo ha fatto registrare il “tutto esaurito”. La serata, organizzata dall’Associazione Culturale Sinergia del Benessere di Cossato, è stata introdotta dal presidente Lorenzo Bidese che ha aperto spiegando l’importanza di mantenere l’intestino in equilibrio ponendo particolare attenzione proprio al microbiota intestinale.

Durante il suo intervento Bidese ha inoltre spiegato, in maniera semplice e concisa, questo “nuovo organo” con caratteristiche e funzionalità in condizioni di equilibrio ma anche e soprattutto i potenziali rischi di quando questo equilibrio viene meno. Infatti vivere in condizioni di disbiosi, l’assenza di equilibrio tra batteri “buoni” e “cattivi”, aumenta notevolmente la possibilità di contrarre una o più malattie non solo dell’apparato digerente ma di tutto l’organismo. A dimostrazione di quanto detto sono stati presentati dati scientifici e analisi con riferimenti allo specifico portale italiano www.microbioma.it. Fondamentale la proposta preventiva che l’Associazione ha redatto in collaborazione con il Dott. De Nobili (già ospite Biellese nel maggio scorso): il “Purify Challenge”. Un programma di purificazione e riequilibrio del microbiota intestinale, definito il “tagliando”,che in 21 giorni punta a creare nuove buone abitudini.

Purify Challenge

Il programma prevede 4 passi fondamentali: un piano alimentare detox, una camminata di almeno 30 minuti,l’assunzione di un kit specifico di probiotici e prebiotici naturali e l’ascolto giornaliero della musica del benessere a 432Hz di Emiliano Toso. A conferma della bontà del programma è stata presentata la statistica emersa da un gruppo di ben 87 persone che nel mese di gennaio hanno partecipato a una purificazione di gruppo, facendo prima e dopo un’analisi specifica sul dna batterico delle feci. Tra i risultati spiccano importanti miglioramenti sui più comuni problemi intestinali quali gonfiori e dolori addominali, stitichezza e diarrea ma anche su problemi dermatologici come dermatiti, eczemi e psoriasi o ancora la risoluzione totale di ben 8 casi di candida intestinale. Il dato più eclatante è la riduzione della disbiosi su ben il 75% dei partecipanti.

Dopo Bidese è stata la volta di Toso che ha esordito suonando uno dei suoi brani contenuti nel CD Translational Music e ha poi continuato spiegando come le cellule e quindi anche i batteri vibrino (o ballino) ascoltando la musica a 432Hz che lui compone con l’intenzione di portare benessere a tutti. Il suo intervento è stato molto apprezzato dalla platea soprattutto per l’umanità, la semplicità e l’intenzione di cui Toso è dotato.

Il congedo è arrivato, vibrando ancora una volta, con un uno dei brani estratti dal CD Love Seeds che Emiliano ha suonato dalla sua tastiera accordata a 432Hz… la “magia” ha pervaso tutti.

L’A.C. Sinergia del Benessere ha consegnato a tutti i partecipanti l’opuscolo di presentazione del Purify Challenge e ha promesso l’invio, a tutti gli intervenuti, del programma completo. Se qualcuno si fosse perso il convegno di giovedì ma fosse interessato all’argomento è possibile contattare direttamente l’associazione, che ripeterà questa esperienza organizzando altre serate sul tema, all’indirizzo email acsinergiadelbenessere@gmail.com