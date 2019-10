L'inviato de Le Iene a Palazzo Oropa per il Tempio Crematorio: ricevuto dal sindaco Corradino

Blitz de Le Iene questa mattina a Palazzo Oropa per il Tempio Crematorio. Si sono presentati in tre e hanno voluto parlare con il sindaco Claudio Corradino. La domanda specifica è stata: “Perché non è ancora stata revocata la licenza del Tempio Crematorio alla Socrebi?”. Un tentativo iniziale, nel giorno di ricevimento dei cittadini, non andato a buon fine. E così la troupe di Italia1 ha atteso per oltre un'ora il suo turno. Poi i tre inviati, un giornalista (Andrea Agresti?) e due cameraman, sono entrati nell'ufficio del primo cittadino e hanno realizzato l'intervista.

"Devo ammettere che sono stati molto corretti per aver atteso, visto che davanti c'erano altre persone -commenta Corradino-. Ho riferito loro il nostro auspicio è che non ci sia una continuità della Socrebi ma dobbiamo sempre fare i conti con una società. E' una situazione complicata con la cosa certa del loro contratto in essere per 27 anni. Se lo bloccassimo dovremmo essere costretti a pagare il loro presunto incasso dei 25 anni rimasti. Di certo abbiamo incaricato un illustre studio legale di Torino per esaminare il caso e siamo in attesa del loro parere".