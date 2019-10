Installata una nuova telecamera a Mongrando

Novità a Mongrando. In questi giorni è stata installata una nuova telecamera in zona San Michele entrando così a pieno regime. “Uno strumento prezioso– spiega il sindaco Antonio Filoni – volto a contrastare i furti; inoltre, è un ottimo deterrente per i malintenzionati”. L’impianto è collegato alla centrale operativa del comando di polizia locale come le altre telecamere, situate nei pressi del cimitero e nelle vie di accesso e uscita del paese.