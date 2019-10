Parcheggio stazione Biella senza luce, l'allarme di un lettore: “Disagio per tutti. Aumenta rischio di vandali e malintenzionati”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Segnalo che da più di un mese il parcheggio grande della stazione ferroviaria di Biella (quello che ospita più di 500 vetture) è privo totalmente della illuminazione pubblica di cui sarebbe dotato. Si veda immagini allegate. Ciò crea grave disagio per automobilisti e pedoni che rischiano di essere travolti non essendoci luce. Il buio è totale. Inoltre, come già successo, il rischio di malintenzionati e vandali aumenta in modo preoccupante. Chiedo che il comune si attivi il più velocemente possibile per risolvere questo problema, essendo venuta a meno la sicurezza delle persone e delle cose”.