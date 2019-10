Virtus Biella, oltre 200 persone nel giorno della presentazione

Grande pomeriggio di sport al PalaSarselli, quello di sabato, per la presentazione ufficiale della Virtus Biella. Presenti, insieme alla prima squadra. tutti i settori giovanili. Oltre 200 persone ad applaudire le ragazze che hanno sfilato sul parquet immediatamente dopo una partitella in famiglia tra il roster B1 e l'Under 18. Gradita presenza quella dell'ex giocatrice e protagonista della Promozione, Elena Ubezio. Ecco il comunicato del club.

"Ebbene sì è arrivato il grande giorno della presentazione e con lui un carovana di entusiasmo, emozioni, sorrisi. Passione allo stato puro per la nostra Virtus Biella. Oggi è stato veramente incredibile assistere al vostro spettacolo, si perché grazie a voi tifosi, voi fedele pubblico è stato un pomeriggio SPETTACOLARE. E tutto in famiglia, dalla partitella tra Prima Squadra e Under 18, alla presentazione di tutta la “cantera”nerofucsia, ai dirigenti, allo staff tecnico al nostro super presidente Pizzato. Mamma mia quante emozioni in poche ore. Grazie. Grazie. Grazie. Siete veramente da applausi. E ora sotto con i vari campionati e...in bocca al lupo a tutte le nostre squadre".