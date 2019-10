Una Bonprix BFB incerottata cede con onore a Torino

Torino Teen Basket è lo squadrone che lo scorso anno ha perso per differenza canestri la finale per l'accesso in Serie A. Da anni domina il massimo campionato piemontese. Per le ragazze della Bonprix BFB sicuramente uno degli ostacoli più impervi. Quando poi ti presenti in casa delle favorite alla vittoria finale senza 4/5 del quintetto base, le cose si fanno ancor più ardue. Le assenze per infortunio di Gandini, Ramella, Lambo, tombolato e Serra hanno sicuramente pesato sul gioco biellese. Ma nonostante ciò, una squadra che ha visto in campo costantemente molte delle giovani del vivaio, esce a testa alta dall'incontro, sapendo di aver tenuto testa alle campionesse per almeno metà gara.

I primi due quarti sono stati giocati alla pari. Alla fine dei primi dieci minuti il tabellone diceva 14 a 14. A metà gara Biella era ancora in partita nonostante il -8. Al rientro dagli spogliatoi, però, alcuni errori difensivi mettevano in condizione le torinesi di allungare e prendere fiducia, mentre le laniere si disunivano fino al 64 a 42 finale. "Bene i primi due quarti" commenta coach Cardano "poi ci siamo disuniti e abbiamo subito. Prendiamo quanto di buono visto per ripartire, ossia la prima metà della gara e i tanti minuti positivi delle under. Nonostante la sconfitta, non molliamo".

La settimana prossima ancora una trasferta difficile. Moncalieri, squadra che viaggia a punteggio pieno, pare essere una dei top teen. Coach Cardano dovrebbe iniziare a recuperare qualche giocatrice, che però andranno dosate e, per via dei pochi allenamenti, non ancora in forma.

TORINO TEEN BASKET - BONPRIX BFB: 64 - 42 (14-14/26-18/44-29)

Bfb: Tua 2, Pavan, Rosso, Ricino 10, Dovana 2, Celleghin, Guzzon 4, Trucano 13, Di Nubila 2, Villa 8, Barbagallo 2. All. Cardano, Ass. Toso.