Medaglie per Bon Prix-La Marmora, applausi per artistica e ritmica

Anche la Sezione di Ginnastica Artistica Maschile della Bon Prix-La Marmora ha ripreso a calcare le pedane di gara dopo la pausa estiva e la prima uscita è stata con i giovanissimi che a Torino nella prima prova del Campionato a squadre Allievi Gold di primo livello riservato ai bambini nati nel 2011-2010 e 2009 hanno vinto con buon margine sugli avversari. A detta del loro insegnante Jacopo Vercellino, Filippo Brazzale, Edoardo Garrione e Vittorio Piccolo, i più giovani del Campionato, essendo nati tutti nel 2011, hanno condotto una buona gara. Solamente al corpo libero hanno avuto delle esitazioni che però non hanno inficiato il risultato finale.

I tre ginnasti hanno potuto dimostrare al loro insegnante di non essere particolarmente emozionati pur essendo alla loro prima esperienza e di aver realizzato ottimamente gli elementi tecnici imparati a tutti i sei attrezzi. Intanto a Chivasso le ginnaste della Ritmica nella seconda prova del Campionato regionale di Specialità Gold, avevano l’arduo compito di classificarsi tra le prime quattro per attrezzo della categoria Junior e cinque della categoria Senior per essere ammesse alla fase interregionale che si svolgerà a Biella il 2 e 3 novembre.

La coppia Giorgia Gelsi ed Alessia Scardone che nella prima prova aveva vinto, si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo per un errore grave commesso nella parte finale dell’esercizio. La giovane Junior di prima fascia Camilla Ferraris è scesa dal terzo posto conquistato alla prima prova al quarto con le clavette mentre alla fune è giunta sesta. Virginia Spicuglia tra le Junior di seconda fascia è migliorata al cerchio passando dal decimo all’ottavo posto e la stessa classifica l’ha ottenuta alle clavette. Infine nella categoria Senior Alice Livelli è riuscita ad ottenere il pass per il Campionato Interregionale classificandosi quinta al nastro e settima alla palla.

La prossima gara per loro sarà quindi al Palazzetto dello Sport di Biella il 2 e 3 novembre. Ora affineranno i loro esercizi seguite dallo staff tecnico formato da Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Svetoslava Dimitrova, Ilaria Petrillo e dal coreografo Mihai Ciortea.