Da Cavaglià a Piverone passando per la via Francigena: In 70 alla camminata della Croce Rossa FOTOGALLERY

Sono stati circa 70 tra uomini, donne e bambini i partecipanti alla 3° Mezza Maratona della Croce Rossa di Cavaglià che si svolta ieri mattina, 13 ottobre. Il percorso da circa 10 chilometri prevedeva la partenza da Cavaglià con un passaggio a Viverone, in parte ripercorrendo la via Francigena, per poi raggiungere la piazza di Piverone dove i partecipanti si sono rifocillati al punto di ristoro preparato per loro. Alcuni dei presenti hanno poi proseguito per altri 11 chilometri raggiungendo nuovamente Cavaglià, mentre i restanti sono stati scortati dai mezza della Croce Rossa fino al punto di partenza. Tra i partecipanti anche l'ex sindaco del paese, Giancarlo Borsoi, e il dottor Francesco Scarcella, medico di base e responsabile sanitario del Comitato Croce Rossa di Cavaglià.