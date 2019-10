Calcio femminile: Cuore biancoblù, esordio vincente per l'Apd Us Gaglianico. 4-3 sull'Aosta

Grande esordio per l'Apd Us Gaglianico al Palabonprix, sabato sera alle 20,30. La neonata compagine biellese di calcio a 5 femminile non poteva sperare in meglio: vittoria per 4-3 contro Aosta. Inizia, così, alla grande il cammino in serie C. Il primo storico gol, di pregevole fattura, per le biancoblu lo ha siglato il numero 9, Silvia Lorena. La partita è rimasta sempre in bilico e mantenuta apertissima con la doppietta di Valentina Ingannamorte (una rete realizzata su rigore). Sul 3-3 la zampata vincente l'ha piazzata Marta Veronese per la giusta e meritata gioia della prima vittoria in categoria.

"E' stata una partita dominata dall'ansia e dalle emozioni -commenta nel post gara il bomber della serata, Valentina Ingannamorte-. Onore alle avversarie che ci hanno tentato testa in diverse occasioni. Alla fine però siamo riuscite a vincere contro tutto e tutti, forse con tanto cuore". Soddisfazione piena anche per Silvia Lorena: "Sono molto contenta per il risultato e per il gol. Abbiamo lavorato duramente per prepararci al meglio per questo campionato e continueremo a lavorare per fare ancora meglio. Siamo un bel gruppo e possiamo fare grandi cose".