Cade anche il parquet di Rivalta: Fanton Teens Cossato vince 72-68

Dopo il successo dell'esordio sul campo di Cuneo, il Teens Cossato targato Studio Medico Fanton concede il bis ancora in trasferta: il 72-68 ottenuto stasera da capitan Murta e compagni sul parquet del Rivalta è la seconda vittoria in altrettante partite di campionato. Bertetti schiera alla palla a due Bergamaschi, Murta, Maffeo, Santarossa, Castagnetti. Come una settimana fa, la squadra di coach Gianpiero Bertetti parte bene (5-11 a metà del primo periodo), sfruttando anche il rientro in campo di Ulisse Castagnetti. Dopo il break iniziale però, il Teens perde la mira: i padroni di casa piazzano un parziale di 25-14 nel secondo periodo e vanno al riposo lungo avanti 37-30.

Cossato rientra grazie ai canestri di Murta, Alberto e Castagnetti, ma non segna mai da tre punti (2/14 alla fine) ed è costretta a giocarsi il match in un finale punto a punto. Guelpa è lucido in cabina di regia e sul 66-66 a 2'20" dalla fine la squadra di Bertetti ha il guizzo vincente, con 4 punti di Murta e 2 di Vercellino.

"Abbiamo sofferto molto -commenta coach Bertetti- ma eravamo pronti a una partita punto a punto. Nonostante le difficoltà al tiro siamo riusciti a non perdere mai la bussola e a rimanere mentalmente in partita anche sul -7. Questa partita, così come quella di una settimana fa, ci farà capire quale ambiente ci aspetta nelle sfide fuori casa". Venerdì alle 21,15 l'attesissimo esordio casalingo al Palabonprix di Biella contro Rivarolo.

Rivalta-Fanton Teens Cossato 68-72

Parziali: (12-16; 37-30; 51-52).

Tabellino Teens Cossato: Murta 14, Maffeo 2, Dotti 5, Santarossa 2, Alberto 12, Castagnetti 12, Chiavassa 2, Bergamaschi 7, Cerri, Squizzato 4, Guelpa 6, Vercellino 6. Allenatore: Gianpiero Bertetti.