Tutto pronto a Cossato per il laboratorio di creazioni natalizie

Riparte il laboratorio di creazioni Natalizie in feltro, cucito creativo, decoupage e per la realizzazione di un carillon. Il corso si terrà ogni martedì per sei lezioni dal 12 novembre al 17 dicembre con orario 14.30 - 16 insieme all'insegnante Rosangela Serra. Per le iscrizioni rivolgersi presso la Biblioteca Comunale (via Ranzoni 24 Cossato) o 015 9893520-522.