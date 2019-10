Il cane tira al guinzaglio? Dalla teoria alla pratica per impostare una serena passeggiata, al Parco Bau di Pray.

L'appuntamento gratuito è per domenica 20 ottobre dalle 10 alle 12 con "Chiedilo all'educatore". Una mattina formativa allo sgambatoio di Pray con il Centro Cinofilo Roasio, per imparare le tecniche, e come mai succede, che il cane inizi a "tirare come un matto".