Caldarroste di ogni tipo, vin brulé e special giochi: a Sant'Eurosia arriva la Sagra della Castagna

Ancora pochi giorni d'attesa e finalmente a Pralungo si prenderà parte alla Sagra della Castagna di Sant'Eurosia, realizzata dai volontari della pro loco locale. La manifestazione si svolgerà domenica 20 ottobre a Sant'Eurosia, la caratteristica frazione del paese.

Il programma della giornata prevede, dalle 10.30, un'esposizione di prodotti agricoli e artigianali, con specialità di formaggi locali e mercatino degli hobbisti in Piazza della Frazione. Dalle 14 avrà inizio la distribuzione delle caldarroste: per l'occasione, saranno proposte anche le castagne indiavolate e, per i più golosi, castagne al cioccolato. Il tutto sarà innaffiato con un caldo vin brulé.

Novità di quest'anno lo special giochi per bambini, a partire dalle 14.30, a sostegno dell'associazione Piccolo Fiore che si occupa di disabilità.