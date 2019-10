Teatro, Valdilana: Al Giletti di Ponzone va in scena il musical

Il 25 ottobre alle 21 al Teatro Giletti – Valdilana, Ponzone - ci sarà “la prima” de “La Notte dei Musicals”, spettacolo ideato e coreografato da Arianna Quartesan e realizzato grazie all’ Associazione Prospettive di Trivero. Lo spettacolo verrà portato in scena dalla “The Dream Dance Company” di Arianna e grazie anche ai suoi assistenti: Jessica Minero Re, Davide Galuppi, Cinzia Antonicelli e Pietroluca Robattino con la regia di Aldo Vellati.

Parteciperanno la cantante Giulia Botta e Barbara Capizzi con i suoi allievi. Qualche curiosità: ci saranno i grandi classici del Musical come Grease e Dirty Dancing, ma anche qualcosa più di “nicchia” per appassionare il pubblico come “All That Jazz” con coreografie di repertorio del fondatore della danza jazz, Bob Fosse. L’obiettivo dello spettacolo è di far capire che l’arte a Biella c’è ed è viva, i giovani ci sono, hanno voglia di fare e si può rilanciare il territorio. Il piccolo grande sogno – dice Arianna – è di fare una tournee nei teatri del Piemonte. Tutto si può fare, se ci si crede, ed io ci credo! E molto!".