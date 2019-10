Dal Nord Ovest - Travolto da un macchinario per la raccolta di fagioli, muore agricoltore di 32 anni

È un uomo di 32 anni, il fossanese deceduto nel pomeriggio di ieri, 13 ottobre, a Maddalene, a seguito di un incidente agricolo. La tragedia poco prima delle 16 in un campo della frazione, dove il giovane stava raccogliendo fagioli in un terreno della famiglia, assieme ad altre persone. Sulla dinamica stanno indagando i tecnici dello Spresal e i carabinieri.

Quello che è certo è che il macchinario si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e i volontari di Fossano, che lo hanno estricato da sotto il macchinario e consegnato alle cure dei sanitari. Le condizioni del 32enne sono apparse subito disperate, tanto che è stato intubato sul posto e trasportato con una medicalizzata al Santa Croce di Cuneo, dove purtroppo è deceduto per la gravità dei traumi riportati. Il tragico incidente è avvenuto proprio il 13 ottobre, giornata in cui si ricordano e si celebrano, in tutta Italia, i morti sul lavoro.