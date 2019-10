Dal Nord Ovest - A fuoco 4 autovetture parcheggiate. Indagini in corso

Poco prima delle 23 del 13 ottobre una squadra dei Vigilfuoco del distaccamento permanente di Varallo e squadra del distaccamento Volontari di Alagna sono intervenute in Campertogno nel parcheggio di frazione Villa per un grosso incendio che ha interessato 4 autovetture. Intervento delle squadre è valso all'estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza di tutta l'area interessata. In corso indagini per accertare le cause del rogo da parte dei carabinieri di Alagna.