Roncola in auto, denunciato un uomo

E' stata notata un'auto, tipo Fiat Bravo, in sosta in corso Europa a Biella, ieri sera alle 23,30. Gli agenti della volante, forse riconoscendo una delle tre persone all'interno, hanno accostato e identificato tutte le persone. Una di loro, con alla spalle diversi reati contro il patrimonio, è stata denunciata perchè in possesso di una roncola della lunghezza di 42 centimetri e con lama da 29, senza giustificarne la presenza. Ora O.C. di 30 anni residente nel Biellese ma originario della Romania, dovrà rispondere dell'ipotesi di accusa di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.