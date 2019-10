Colto da malore finisce contro un palo della luce

Incidente stradale autonomo sulla strada Trossi all’altezza del Comune di Verrone, dove un 73enne originario della Bulgaria ha perso il controllo della propria Volvo a causa di un malore, andando a sbattere contro un palo della luce, danneggiandolo. L’ambulanza del 118 intervenuta ha assicurato il rapido trasporto in ospedale dell’uomo, il quale fortunatamente è risultato in buone condizioni di salute. Il palo è stato poi messo in sicurezza rapidamente da parte della ditta specializzata e la viabilità ripristinata in breve tempo. Le operazioni sono state gestite dai Carabinieri di Candelo.