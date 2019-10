Biella: Esce di casa e trova l'auto vandalizzata FOTO

Amara sorpresa per una residente in via Toscana a Biella che questa mattina, andando a recuperare la propria auto nel parcheggio limitrofo, ha ritrovato l'auto completamente vandalizzata. Ignoti delinquenti, la scorsa notte, hanno pensato bene di deturpare senza un motivo l'automezzo, colorando la carrozzeria con della vernice verde. Il danno ovviamente è ingente e al momento non è noto se altre auto sono state sottoposte allo stesso trattamento.