Biella: auto con 5 giovani a bordo, conducente ubriaco con quasi cinque volte il massimo consentito

Altro caso di ubriachezza al volante durante i controlli della polizia volte ad evitare "le stragi del sabato sera". Alle 3,30 della notte tra venerdì 11 e il 12 ottobre, in via Milano a Biella, gli agenti della squadra volante hanno fermato una Peugeot con 5 giovani a bordo. Il conducente, E.C. di 23 anni residente nel Biellese è stato sottoposto al test alcolemico risultando positivo con valori di 2,39 e 2,27. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.