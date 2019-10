"Viva i pastori!" alla Festa della Lana di Ternengo

Successo su tutti fronti per la XXI edizione Festa della Lana di Ternengo, organizzata dalla Pro Loco Ternenghese.

A cominciare dalla serata di giovedì 10 ottobre, in cui Felice Antonio Pellerei è stato premiato come pastore più anziano, e Luca Acquadro come quello più giovane in attività, ricevendo in dono un paiolo realizzato dalla Pro Loco di Alpette, sui cui è incisa la frase di Gonentini "Fame d'erba". Premi anche per Filippo Servente, Iole Notarangelo e Irene Roveri, primi tre classificati di “Ternengo, un paese da raccontare” concorso fotografico alla prima edizione con quasi 80 fotografie in gara.

Gli oltre 70 banchetti del mercatino di prodotti artigianali ed enogastronomici e l'arrivo delle greggi hanno aperto la giornata di ieri, domenica 13 ottobre. Durante la mattinata l'inaugurazione ufficiale della festa e la presentazione dell'"Arcobaleno che esce da una nuvola", l'opera d'arte di lana realizzata dalla scuola di maglieria della Pro Loco per questa XXI edizione.

Nel pomeriggio il tradizionale momento della tosa manuale delle pecore con le cesoie. Al grido "Viva i pastori!", la gente ha respinto le polemiche sollevate nei giorni scorsi dagli animalisti in merito al periodo e agli strumenti di tosatura. "Il signor Macchieraldo, che ha eseguito la tosatura, - racconta la presidente della Pro Loco Alessandra Masiero - ha spiegato dettagliatamente come si esegue la tosatura, sia con le cesoie che con le macchine elettriche, che la pecora deve essere tosata una volta l'anno perché altrimenti patisce, precisando che tante affermazioni uscite sulla stampa non coincidono con il mondo della pastorizia e della tosatura. A cominciare da sconosciute macchine dove le pecore vengono inserite e dove rischiano di essere tagliate se non hanno la forma della macchina".

La presidente della Pro Loco Alessandra Masiero è contenta di questa XXI edizione: "La festa è andata molto bene grazie al bel tempo e alla tantissima gente che è venuta domenica".