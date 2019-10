Vespa Club Biella, donato pezzo di stoffa per il Manto della Misericordia di Oropa

Felice iniziativa del Vespa Club Biella. Nei giorni scorsi, in occasione della V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa, il gruppo biellese ha donato un pezzo di stoffa che si unirà a tutti quelli già offerti per il Manto della Misericordia, a devozione della nostra Santa Protettrice. Un piccolo riquadro di tessuto per il manto che avvolgerà la sacra effige della Madonna il 30 agosto 2020.