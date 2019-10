Il primo anno del vescovo Farinella: "Biella deve tornare ad essere una città in cui i giovani si fermano"

Premetto che ho saputo che sarei diventato vescovo una decina di giorni prima dell'annuncio; non lo avrei mai immaginato e non pensavo di diventarlo qui nella diocesi di Biella, che già conoscevo per la collaborazione con quella di Ivrea. C'era e c'è ancora un grande senso di responsabilità nei confronti della comunità. Il Signore ci aiuta e ci guida ma allo stesso tempo sento sempre la responsabilità. Qui ho trovato una grande comprensione, una grande accoglienza e tanta disponibilità alla collaborazione. Questo è stato l'anno delle prime volte, un anno che è passato velocemente. Rimpiango di non aver conosciuto tutte le realtà del territorio ma dall'altra parte sono contento di aver visitato e conosciuto diversi luoghi. Un momento che mi legato molto al territorio è stata la Peregrinatio Mariae, che mi ha permesso di conoscere diverse realtà tra cui aziende e istituzioni del territorio.

Sono stati davvero tanti perché ogni incontro è stato bello e unico. Conservo nel cuore il giorno del mio ingresso qui: la presenza dei giovani e degli eporediesi che mi hanno accompagnato e affidato alla comunità biellese, la quale ha invece saputo accogliermi fin dal primo momento. È stato bello conoscere con occhi nuovi diverse realtà come l'ospedale, il carcere, la Domus Laetitiae e l'Anfass. Di questo primo anno mi porto nel cuore anche la missione dei giovani, attraverso la quale i quattro oratori che ruotano intorno alla cattedrale di Biella mettono in atto la propria fede con azioni di carità e sostegno nei confronti delle persone più disagiate ed emarginate. È stato emozionante vedere l'entusiasmo dei giovani desiderosi di avere una chiesa non ripiegata in se stessa. I giovani sono il nostro futuro e Biella deve tornare ad essere una città in cui i giovani si fermano.

Un altro momento che ha riunito la comunità di cui ho un bel ricordo è stato l'evento "Vitamina B - Tutta l'energia del bene", che si è svolto lo scorso 8 giugno in piazza Duomo. Si è trattato di un momento in cui sono scese in campo numerose associazioni biellesi, sia cattoliche sia laiche, ed è stato bello scoprire che c'è una maggioranza silenziosa che cerca e vive il bene a tutto campo.

Un suo ricordo del giorno in cui è stato eletto ufficialmente vescovo di Biella.

La grande paternità del vescovo Gabriele Mana è sicuramente uno dei ricordi più belli che mi accompagnano. Quel giorno mi disse "Roberto, sii un buon pastore", sottolineando come per pastore intendesse "colui che prepara un buon pasto", per nutrire le persone con insegnamento e testimonianza. Un altro bellissimo ricordo è l'affetto dei miei concittadini di Ivrea, che fino all'ultimo mi hanno seguito per poi affidarmi alla comunità biellese, a cui sono grato per avermi accolto fin da subito con comprensione e affetto. Quel giorno si è trattato di un passaggio di testimone collettivo, non solo tra il vescovo Mana e me, ma anche tra le due comunità. E poi la presenza di tantissimi giovani, che mi hanno accompagnato lungo tutto il tragitto dalla Chiesa di San Filippo in Duomo.

Cosa rappresenta per Lei la V Incoronazione di Oropa e, secondo Lei, cosa può rappresentare per il territorio biellese?

Per me rappresenta una grande opportunità, un grande dono. Mi trovo in mezzo ad una grande scia di storia e di fede e per me è una grazia. Quella del 2020 sarà la quinta Incoronazione e, certamente, il contesto è diverso rispetto a quelle precedenti ma ciò che rimane è l'affetto dei biellesi verso la Madonna d'Oropa. Anche la stessa lettera pastorale abbiamo voluto dedicarla alla figura di Maria: "Fate quello che vi dirà" sono alcune delle sue poche frasi riportate nelle Scritture e rappresentano il suo invito a seguire Gesù, un invito che si rinnova tutt'oggi nei confronti della nostra comunità. Oropa 2020 rappresenta il dono di riscoprirci come siamo e sarà certamente un momento non soltanto spirituale ma anche culturale, che ci aiuterà a sprigionare tante nuove idee ed iniziative per il nostro territorio. Un atto di devozione per riscoprire la propria fede e, soprattutto, viverla.