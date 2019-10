Festa al Vernato, inaugurata la nuova sede degli alpini FOTO

Giornata di festa per gli alpini biellesi. In occasione dei 90 anni del gruppo Biella Centro Vernato, è stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova sede situata in via Ivrea, a Biella. Numerose le penne nere presenti al taglio del nastro, tra cui l'attuale capogruppo De Luca e l'ex presidente di circoscrizione Gremmo.