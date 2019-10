Fabrizio Salani: biellese, appassionato d'arte e "cercatore di tesori". L'intervista

Fabrizio in quale ruolo ti identifichi meglio?

Famiglia a parte, sicuramente il mio lavoro che svolgo da più di 30 anni, che mi da modo di avere contatto con la gente e con tutto quello che ha a che fare con la tecnologia, punto fondamentale per svolgere la mia professione. Poi l'emozione grande risiede nel mio hobby di "cercatore di tesori", definizione che mi è ormai congeniale e che mi ha dato in questi anni enormi soddisfazioni.

Sei diventato famoso per il Manoscritto Voynich. Di cosa si tratta?

il Manoscritto Voynich è conosciuto, a livello universale, come il "libro più misterioso del mondo". È, appunto, un codice miniato realizzato presumibilmente intorno alla seconda metà del 1400, non se ne conosce il titolo e non si sa chi ne sia l'autore. Tra le varie ipotesi si crede sia stato miniato nel Nord Italia, ma potrebbe anche essere stato realizzato nelle zone del Sacro Romano Impero; in questo caso vicino alla Germania o a Praga, ma si ventila l'ipotesi anche dell'Inghilterra come patria natia del manoscritto, o un... pianeta alieno. Il punto cruciale è che è scritto in una lingua ancora oggi sconosciuta, quindi non traducibile nemmeno dai più sofisticati e avanzati sistemi di decrittazione che noi attualmente conosciamo. È un manoscritto che è passato attraverso molte “mani”, tra le tante le più famose, cito quelle di John Dee, grande astrologo e matematico inglese, l'amico alchimista e medium Edward Kelly, l'Imperatore Rodolfo II d'Asburgo di Boemia, gli alchimisti Jacobus Horcicky “il tepenece” e Georg Baresch, Johnannes Marcus Marcy direttore dell'Università laica di Praga intorno al 1660. Inoltre il gesuita Athanasius Kircher “il Leonardo del ‘600" a Roma e infine venne acquistato da Wilfrid “Michael” Voynich nel 1912, portato in America e venduto dopo la sua morte, avvenuta nel 1930, al librario antiquario, miliardario americano di origini austriache Hans Peter Kraus e da lui successivamente donato nel 1969 all'Università di Yale in Connecticut. Quella che io ho in mano oggi è, presumibilmente, l’ultimo foglio dell'unica copia antica esistente del Manoscritto Voynich, realizzata su pergamena verso la fine del 1637 proprio da Georg Baresch; cosa comprovata da missive dell'epoca giunte fino a noi grazie all’archivio Kircheriano di Roma.

Attualmente di cosa ti occupi oltre alla tua attività professionale?

Collaboro con la storica rivista "Hera magazine" nella quale vengono periodicamente pubblicati miei articoli. Nel biellese ho avuto modo di realizzare conferenze su diversi argomenti che ho anche portato nel territorio del milanese e novarese, nelle quali racconto come effetto le mie ricerche e le conseguenti scoperte di tesori, curiosità e misteri legati alla storia antica.

Ci parli dei tuoi prossimi impegni per il futuro?

Sono in contatto con la redazione di Freedom per partecipare ad una puntata sui libri antichi e misteriosi. Qui nel Biellese invece, il 25 ottobre presso l'Auditorium di Mosso, terrò una conferenza sul manoscritto Voynich e le novità sulle ricerche degli ultimi mesi. Il 15 novembre, stesso sito, per replicare una serata nella quale si proporrà una riflessione alternativa alla domanda "Gesù è morto sulla croce?"; saremo tre relatori: io, Giuseppe Giordano e Don Perini presidente della Caritas di Biella. L' argomento sarà trattato dal punto di vista teologico da don Perini, dal punto di vista "alternativo" da Giordano e dal punto di vista storico da me.