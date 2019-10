Biella, Riva: La Messa di Monsignor Farinella apre la Festa patronale di San Cassiano FOTOGALLERY

La Messa in Piazza San Giovanni Bosco, celebrata da Monsignor Farinella e Don Piero, ha aperto, ieri 13 ottobre, la giornata di celebrazione del patrono San Cassiano inserita nel contesto dell'evento Ben Rivà an Riva. La splendida giornata di sole e il clima mite hanno regalato alla moltitudine di persone accorse in Riva una festa come sempre ben organizzata e accattivante per il pubblico di ogni età.

"Sono felice di vivere con voi la festa di San Cassiano e di condividerne il suo spirito - ha detto nell'omelia Monsignor Farinella - Siamo qui per rendere grazie al Signore, che è il tema di questa domenica. Tutto quello che facciamo deve essere fatto per amore e non per forza. Ecco che la festa di San Cassiano ce lo ricorda e ci ricorda che nella vita è importante ringraziare sempre anche chi abbiamo intorno a noi".

I doni delle Associazioni di volontariato e dei bambini di Riva sono stati accolti sull'altare ed hanno ricevuto la benedizione impartita anche a tutti i presenti in piazza ed ai mezzi della Protezione Civile di Biella e del Corpo dell'Antincendi Boschivi. Dopo la Messa la festa è entrata nel vivo col ricco programma che l'organizzazione mette sempre in campo per l'intera giornata.