Ben Rivà an Riva: Falchi, giochi, volontariato, spettacolo e la super Nutellata. Il successo si rinnova FOTOGALLERY

E' stato un successo, come sempre, la Festa Patronale di San Cassiano, ieri 13 ottobre, che con Ben Rivà an Riva è giunta alla 17a edizione.

Piazza San Giovanni Bosco, Piazza Del Monte e le vie del quartiere, hanno accolto dal mattino la moltitudine di visitatori tra bancarelle colorate, mezzi dei volontari dell'Antincendi Boschivi, Protezione civile di Biella e Crocerossa, e splendidi rapaci che hanno ricevuto attenzioni e coccole da grandi e piccoli.

Con la Messa in Piazza, officiata dal Vescovo Monsignor Farinella, la mattina è entrata nel vivo. La lunga fila alla distribuzione della panissa ha sancito l'apprezzamento del piatto tipico cucinato dagli Amici della Panissa di Albano Vercellese. Nel pomeriggio il vociare dei bimbi e è diventata meraviglia quando hanno assistito all'esercitazione dei volontari dell'antincendi boschivi e della Croce Rossa, un momento emozionante che ha preceduto l'appuntamento più goloso dell'evento: la Nutellata benefica.

"Quest’anno - spiegano gli organizzatori, l'Ente Manifestazioni Biella Riva - abbiamo deciso di devolvere l’intero incasso della Nutellata alla Squadra di Volontari Antincendi Boschivi Biella-Orso, che fin dalle prime edizioni partecipa a questo evento insieme ai volontari di Protezione Civile della Città di Biella, alla Croce Rossa Italiana e ai Vigili del Fuoco di Biella. Con questo piccolo gesto vogliamo ringraziare i volontari AIB per le attività che svolgono sia per la prevenzione sia durante gli incendi nei nostri boschi".

Lo spettacolo per i più piccoli, con il ventriloquo Rafael, ha chiuso la manifestazione. All'ombra dell Chiesa di San Cassiano è tornata la quiete, fino al prossimo evento, uno di quelli che fanno del "modello Riva - come ha detto il Sindaco Corradino durante il suo saluto - un modello che deve essere esportato in tutta la città e in tutti i quartieri".