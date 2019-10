Da Fisiokinetik un corso pratico per la prevenzione del mal di schiena nella quotidianità

Il mal di schiena è uno dei problemi di salute più frequenti nella nostra società ed anche uno di quelli più trascurati, sebbene costituisca una delle principali cause di invalidità e limitazioni funzionali e il numero di persone che ne soffre sia in continuo aumento (anche tra i più piccoli).

Se lo stile di vita sedentario, lo stress, le posture scorrette e un'attiva fisica pesante e/o ripetitiva e non corretta ne sono i principali fattori scatenanti, in realtà anche il modo in cui compiamo i gesti e le azioni quotidiane ha un ruolo determinante nel favorire o, al contrario, nel compromettere il benessere della schiena.

Per capire come eseguire correttamente le posizioni e le azioni che ogni giorno, senza accorgersene, mettono più a rischio la colonna vertebrale, mercoledì 6 novembre, su prenotazione, il centro fisioterapico Fisiokinetik di Vigliano Biellese organizza dalle 18.30 un corso pratico dedicato alla prevenzione del mal di schiena nella quotidianità.

Attraverso consigli ed esercizi svolti con il supporto del Dott. Christian Tatone e del Dott. Giovanni Ivaldi, laureati in scienze motorie, si imparerà ad utilizzare e gestire correttamente la schiena nelle azioni quotidiane, a semplificare la quotidianità (a casa, a lavoro e nel tempo libero) e, infine, a capire quali comportamenti adottare per prevenire dolori lombari, cervicalgie, dorsalgie e migliorare la qualità di vita, in qualsiasi fascia d'età.

La mattinata è aperta a tutti ma, poiché il numero di posti disponibili è limitato, per poter partecipare è necessaria la prenotazione.

Per prenotare o avere maggiori informazioni sul corso, è possibile contattare Fisiokinetik al numero 015 8122032 o alla mail info@fisiokinetiksport.it.

Sito: www.fisiokinetiksport.it