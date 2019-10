Riccardo Lunardon nuovo presidente della Fondazione del Santuario di Graglia

L'ex sindaco di Sordevolo ha accettato il nuovo incarico con entusiasmo: "E' un onore dirigere una realtà importante per la Valle Elvo e per tutto il Biellese. Il Santuario deve crescere non solo a livello religioso, ma anche ricettivo, e diventare un punto di riferimento in più per la promozione del territorio e del turismo nel Biellese".

Riccardo Lunardon è stato nominato dal nuovo direttivo della Fondazione, di cui fanno parte Don Roberto Lunardi, (scelto della Diocesi di Biella), Lina Rondolotto, Giancarla Sarasso, Gabriele Simonetti, membri in quota Comune di Graglia. Il neo presidente resterà in carica un quinquennio: "In questi cinque anni vogliamo abbellire e far conoscere il Santuario di Graglia, che, in termini di accoglienza, ha molte più potenzialità di quelle che sono state espresse. Io ho sempre lavorato per la Valle Elvo e quest'incarico mi piace e mi sprona: c'è tanto da fare ma lavorare non mi ha mai spaventato".