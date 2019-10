Addio sole, in arrivo temporali e forti rovesci. Allerta gialla in Piemonte

Meteo in peggioramento con forti rovesci sull'Alto Piemonte. Ad annunciarlo l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte attraverso una nota sul proprio sito: “Una saccatura nord-atlantica avanza progressivamente sull’Europa occidentale convogliando flussi umidi e instabili da sud sul Piemonte. Sono previste precipitazioni che, a partire dalle zone appenniniche nel pomeriggio odierno, andranno via-via ad estendersi alle pianure orientali nella prossima serata, per poi diffondersi a tutta la regione dalla notte. Il transito del nucleo freddo della bassa pressione sulla nostra regione domani causerà precipitazioni diffuse con fenomeni localmente forti che interesseranno l’Appennino ligure al mattino e si sposteranno progressivamente sul settore settentrionale del Piemonte nel pomeriggio”.

Come recita l'Arpa, il peggioramento del tempo sarà piuttosto veloce, perché già nel corso del pomeriggio di domani è attesa un’attenuazione e l’esaurimento delle precipitazioni a partire dal sud del Piemonte. L’allontanamento della depressione verso est favorirà un rapido miglioramento del tempo per mercoledì, col ritorno del sole, seppur associato ad un sensibile calo delle temperature minime del primo mattino. Si consiglia alla popolazione di prestare attenzione per l'allerta gialla, per il rischio idrogeologico e per gli imminenti temporali su appennini, pianure orientali e Verbano.