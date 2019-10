Tennistavolo: Giornata agrodolce per le squadre targate Splendor

Serata agrodolce per le squadre del tennistavolo Splendor. Venerdi 11 ottobre la formazione Unipol Sai è uscita sconfitta dal TT Biella nel derby di D1 per 5 a 4: vittorie di Trevisan (2) Fazzari e Canova (una a testa) a favore dei cossatesi. L'incontro molto combattuto si è deciso al rush finale dove hanno avuto la meglio i portacolori del presidente Cesare Erba.

Bella vittoria invece fra le mura amiche della palestra DaVinci per la compagine Bau'/Zonco che sconfigge con un perentorio 5 a 1 la squadra del TT Vercelli Riso Oliaro nel campionato di D3. 2 vittorie a testa per Erick Marangone e Luca Casanova e una di Dennis Fornasiero hanno suggellato il punteggio: fra i cossatesi buona anche la prova, seppur sconfitto, di Tommaso Zoppello. Per i ragazzi del tecnico Ruffanello sono anche i primi punti conquistati in campionato.