Spettacolo al Forum: Edilnol Pallacanestro Biella batte Agrigento 92-82 alla prima in casa FOTOGALLERY e VIDEO

I "ragazzini terribili" di Galbiati vincono un match da uomini veri, rimontando un inizio shock, rimanendo a contatto nonostante i passaggi a vuoto fisiologici e, quando la palla comincia a pesare, allungando in maniera decisiva con l'energia del collettivo.

L'Edilnol a tratti è una gioia per gli occhi in quanto a sfrontatezza - Massone su tutti, quando è in palla come sta sera gioca una leggerezza vista poche volte sul parquet del Forum - giro-palla e collaborazioni.

Un match nato sotto il segno di un parziale importante di Agrigento in avvio (13-1, di Omogbo il primo punto della stagione al Forum) e sviluppatosi poi sull'onda dell'equilibrio grazie ad un'ottima reazione di Biella nel secondo quarto, che limita Jones con Polite e Pollone e ricuce con 8 punti in fila di Bortolani, dopo che nel primo quarto era stato costretto alla panchina da precoci problemi di falli (2 dopo 4 minuti). Il match resta in sostanziale equilibro anche nel terzo quarto, iniziato sul +1 Agrigento, che termina con la bomba di Barbante a fil di sirena che spinge l'inerzia verso i rossoblù. L'ultimo quarto inizia 69-65 Biella.

Il match si decide quando il gioco si fa più duro: nell'ultimi 5 minuti. Agrigento, fino a quel punto sempre a contatto, mette in campo le ultime energie cercando di resistere alle spallate di Biella firmate Donzelli, Polite e Bortolani. Niente da fare per i Siciliani, Biella ha energia da vendere e chiude il match sul 92-82

Tabellini

Biella

Donzelli 13, Omogbo 13, Bertetti, Barbante 5, Blair jr ne, Bortolani 21, Saccaggi 14, Pollone 2, Massone 9, Bassi, Polite Jr 12

Agrigento

Rotondo 8, Cuffaro, De Nicolao 15, Fontana 6, Chiarastella 6, Ambrosin, James 19, Moretti, Pepe 11, Easley 6

Pagelle

Donzelli 7 - Silenzioso per 3 quarti, quando conta emerge e contribuisce in maniera determinante alla vittoria.

Omogbo 6,5 - L'avevamo detto in pre-season, la potenza è nulla senza controllo. Questa sera in controllo "altalenante" ma sempre presente sotto canestro, incanala le sue energie sul più bello, risultando decisivo.

Bertetti 5,5 - 4 Falli, aggressivo in difesa e attacco senza, però, trovare punti.

Barbante 6,5 - Impatto ottimo, 5 punti preziosissimi fra terzo e quarto quarto.

Bortolani 7 - Si chiamasse Bortolanic saremmo a parlare di un nuovo prospetto NBA, è Italiano e va bene così. Devastante.

Saccaggi 6,5 - Silenzioso ma ordinato, segna sempre nei momenti in cui l'attacco di Biella fatica

Pollone 6 - Utilissimo su James, difensore arcigno

Massone 7 - Leggero, fa rifiatare Saccaggi, ci gioca assieme e segna pure. Impatto super nel primo quarto con Biella in sofferenza

Polite jr 6,5 - Patisce tremendamente James nel primo quarto, poi aggiusta difesa e manda in estasi tutta la provincia con la schiacciata con fallo del secondo quarto e la bomba nel 4° quarto.