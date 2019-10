Segno “x” per Città di Cossato e Vigliano, la vetta si allontana FOTO

Giornata all'insegna del pari per Città di Cossato e Vigliano. I blues non riescono a sfondare il fortino del Dormelletto e raccolgono un punticino davanti al proprio pubblico. Non passa nemmeno la banda Ariezzo che, al comunale di Vigliano, trova il secondo pari stagionale (1-1). Ad approfittarne la nuova capolista, Dufour Varallo, che si porta a +3 proprio dai giallorossi.

Risultati del 6° turno

Arona vs Dufour Varallo 1-2

Vogogna vs Sparta Novara 3-3

Città di Cossato vs Dormelletto 0-0

Vigliano vs Bulè Bellinzago 1-1

Juve Domo vs Bianzé 2-1

Omegna vs Valduggia 0-1

Piedimulera vs Briga 0-2

Santhià vs Sizzano 1-2

Classifica

Dufour Varallo 14

Omegna e Sizzano 13

Vigliano 11

Città di Cossato, Valduggia, Juve Domo e Briga 10

Bulè Bellinzago, Sparta Novara, Piedimulera e Santhià 7

Dormelletto 6

Bianzé 4

Arona 2

Vogogna 1