Rimonta amara per la Fulgor: 6° ko di fila. Beretta rovina la festa della Biellese

Giornata amara per le formazioni biellesi impegnate in Eccellenza. Festa rinviata a settimana prossima per la Biellese, bloccata sul 2-2 da un'Accademia temibile per tutto l'arco di partita: all'uno-due iniziale della meglio gioventù Messina-Gila, i padroni di casa dell'Accademia si riportano in parità con la doppietta devastante di Beretta. Nel finale di primo tempo, Cabrini sbaglia dal dischetto la palla del potenziale 3-2 facendo aumentare i rimpianti bianconeri al fischio finale dell'arbitro.

Va peggio alla Fulgor, rimontata 2 a 1 dall'Alicese Orizzonti: alla rete iniziale del portiere Dinaro su rigore, i vercellesi riacciuffano la banda Mellano nei 15 minuti finali con Amato (su calcio di rigore). Ma la beffa è dietro l'angolo e, in zona Cesarini, Brugnera Benvegnù sigla la rete della vittoria, aggravando così la crisi del Valdengo, al sesto ko consecutivo.

Risultati del 6° turno

Accademia Borgomanero vs La Biellese 2-2

Alicese Orizzonti vs FR Valdengo 2-1

Aygreville vs Rivoli 3-0

Borgaro Nobis vs Pro Eureka 1-1

LG Trino vs Città di Baveno 0-5

La Pianese vs Ro. Ce. 1-1

Oleggio vs Borgovercelli 1-2

Stresa vs Pont Arnad 2-2

Classifica

Borgovercelli e Aygreville 14

Città di Baveno, Borgaro Nobis e Accademia Borgomanero 11

Alicese Orizzonti 10

La Biellese, Stresa, Pont Arnad e Ro. Ce. 8

La Pianese 6

Rivoli e Oleggio 5

Pro Eureka e LG Trino 4

FR Valdengo 0