Pedala in risaia va in scena a Gifflenga

Giunge all'11esima edizione il trofeo comune di Gifflenga, la pedalata ecologica in sella alla due ruote aperta a tutti. La manifestazione si svolgerà oggi, 13 ottobre, a partire dalle 13,30 al polivalente: qui le iscrizioni resteranno aperte fino a 15 minuti prima della partenza, fissata per le 15. Al rientro, previsto per le 16,30, merenda per tutti offerta dalla Pro loco di Gifflenga. Durante la giornata verranno premiati i gruppi più numerosi, quelli più folkloristici e i concorrenti più giovani.