No party per Ponderano, sorridono Valdilana Biogliese e Chiavazzese

Giornata ricca di emozioni in Prima Categoria. Partendo dal vertice, la Chiavazzese resta in scia e si avvicina alla testa del girone superando 2 a 1 la Chivasso con Sekka e Teagno. Ad un punto di distanza il Ceversama che blocca sull'1-1 la capolista. Il Ponderano esce sconfitto di misura in trasferta mentre la Valdilana Biogliese trova il secondo successo di fila con la doppietta di Spalla.

Girandola di emozioni e di gol nell'incontro tra la Vischese e la Valle Cervo Andorno: 3-3 il risultato finale che permette agli scacchi bianconeri di portarsi al decimo posto solitario, a +2 dalla zona rossa. Le Torri Biellesi, invece, restano invischiate nelle sabbie mobili di classifica, non andando oltre lo 0-0 casalingo con gli Orizzonti, restando così ancora a secco di vittorie.

Risultati del 6° turno

Azeglio vs Strambinese 0-0

Ceversama vs Junior Pontestura 1-1

Chiavazzese vs La Chivasso 2-1

La Vischese vs Valle Cervo Andorno 3-3

Stay O' Party vs Ponderano 1-0

Torri Biellesi vs Orizzonti United 0-0

Valdilana Biogliese vs Pro Palazzolo 2-0

Virtus Vercelli vs Pro Roasio 2-2

Classifica

Junior Pontestura 14

Stay O' Party e Chiavazzese 12

La Vischese e Ceversama 11

Strambinese, Pro Palazzolo e Orizzonti United 10

Ponderano 9

Valle Cervo Andorno 8

Pro Roasio, Azeglio e Valdilana Biogliese 6

La Chivasso 4

Torri Biellesi 3

Virtus Vercelli 1