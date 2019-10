Masserano cade a passo Lenta, Sandigliano bloccato sul 2-2

Anche in Terza Categoria non si esulta di gioia per i colori biellesi. Il Città di Sandigliano ottiene un buon punto in trasferta ma si allontanano sensibilmente le prime posizioni in classifica. Sono sette ora i punti di distanza tra le prime della classe, Virtus Mulino Cerano e Amatori Granozzese, e la squadra biellese.

Non va meglio al Masserano Brusnengo che, davanti al proprio pubblico, cede l'onore delle armi al Lenta.

Risultati del 4° turno



Amatori Granozzese vs Sporting Trecate 2-1

Fara vs Sangermanese 5-0

Canadà vs Virtus Mulino Cerano 1-3

Masserano Brusnengo vs Lenta 1-2

Villanova vs Piemonte Sport 3-5

Voluntas Novara vs Città di Sandigliano 2-2

Riposa: Casalino

Classifica

Virtus Mulino Cerano e Amatori Granozzese 12

Canadà 9

Voluntas Novara 8

Città di Sandigliano 5

Piemonte Sport, Lenta e Masserano Brusnengo 4

Fara, Casalino e Villanova 3

Sporting Trecate 1

Sangermanese 0