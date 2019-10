Derby infuocati in Seconda Categoria, esultano La Cervo e FC Biella

Giornata di stracittadine in Seconda Categoria. Pari e patta tra Lessona e Valle Elvo Occhieppese (2-2) mentre esulta la Cervo che espugna l'ostico campo di Mongrando. Pollici in alto anche per l'FC Biella che doma col punteggio di 2 a 0 il Gaglianico. Infine pareggio a reti inviolate per il Pollone con Chambave.

Risultati del 5° turno

Aosta Calcio vs CGC Aosta 0-3

FC Biella vs Gaglianico 2-0

Lessona vs Valle Elvo Occhieppese 2-2

Mongrando vs La Cervo 0-1

Pollone vs Chambave 0-0

Valchiusella vs Montjovet Champdepraz 1-2

vs Bajo Dora 1-2

Classifica

Montjovet Champdepraz 15

Bajo Dora 12

Valchiusella e La Cervo 10

Mongrando e CGC Aosta 9

Gaglianico e FC Biella 7

Pollone e Valle Elvo Occhieppese 5

Aosta Calcio 4

Valdigne Montblanc 3

Chambave 2

Lessona 1