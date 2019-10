Basket: Campagna Abbonamenti 2019/20 si conclude con 1292 tessere

Si è conclusa ieri la Campagna Abbonamenti 2019/20 di Edilnol Pallacanestro Biella. Sono ben 1292 le tessere sottoscritte dai tifosi rossoblù per le 16 gare casalinghe di questa stagione, un incremento di oltre 100 unità rispetto alla passata stagione.

Il claim scelto, "Firma Anche Tu La Storia", voleva onorare al meglio un cammino giunto al suo ventiseiesimo anno, sulla scia della recente festa per celebrare il primo quarto di secolo rossoblù che ha visto tornare in città buona parte dei protagonisti della storia biellese. Ancora una volta l'universo di Pallacanestro Biella ha dimostrato attaccamento ai colori, orgoglio e passione, doti che da sempre contraddistinguono i nostri tifosi e che assumono un significato ancora più importante in questa stagione dove servirà tutta la spinta e il calore della nostra gente per sostenere il giovane roster guidato da coach Paolo Galbiati, a partire dalla gara di domani contro Agrigento.

Il general manager rossoblù Nicola Minessi sottolinea il grande risultato ottenuto dalla campagna abbonamenti 2019/20: "Grazie a tutti i tifosi che hanno sottoscritto la tessera di abbonamento. Avere un incremento di oltre 100 abbonati rispetto alla passata stagione è un notevole passo in avanti, 100 nuovi fedeli che con questo gesto sottolineano il loro senso di appartenenza a questo club. Un dato così importante ci fa venire ancora più voglia di andare avanti. Posso solamente dire grazie a tutti di cuore”. Pallacanestro Biella ricorda a tutti i tifosi che non hanno ancora ritirato la propria tessera di abbonamento che la biglietteria del Forum sarà aperta oggi, domenica 13 ottobre, a partire dalle 16.