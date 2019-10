Il Coro Monte Mucrone spegne 50 candeline, festa al Teatro Sociale di Biella

Siamo giunti al traguardo finale, vale a dire la quarta e ultima rassegna per i festeggiamenti del 50° anniversario del Coro Monte Mucrone. La serata conclusiva si terrà al Teatro Sociale di Biella a partire dalle 20:45 di sabato 19 ottobre, una serata che si preannuncia alquanto ricca di contenuti.

“Come già avvenuto durante la serata iniziale nel marzo scorso nella Basilica di San Sebastiano – spiegano - il nostro Coro non sarà solo a proporsi al pubblico, ma condividerà questa Festa di compleanno insieme al Coro ospite dei “Voceversa” di Biella e la rappresentanza di alcuni coristi dei diversi Cori biellesi coi quali concluderà la serata interpretando i due canti di chiusura a sorpresa”.

I canti che verranno proposti dal Coro Monte Mucrone sono stati scelti per ripercorrere l’intero arco della sua attività. Per ricordare che quest’anno ricorre anche il 120° anniversario di fondazione della Pietro Micca, di cui il Coro è la sezione culturale, in apertura della serata ci sarà un’esibizione della sezione Ginnastica Ritmica. Come sempre non mancherà la finalità benefica della serata e verranno raccolte le offerte a favore dell’Associazione “Amici Parkinsoniani Biellesi”.