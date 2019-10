A Città Studi Biella partono I venerdì della sicurezza

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro e di ridurre la possibilità di infortuni a lavoratori, collaboratori esterni e quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno dei luoghi di lavoro. Misure di tutela della salute devono essere adottate per proteggere il lavoratore da possibili danni alla salute, quali infortuni e malattie pericolose. A tal fine i lavoratori devono essere idoneamente informati e formati, con corsi base e di aggiornamento periodici.

Per la formazione professionale di Città Studi, soggetto formatore accreditato presso la Regione Piemonte, propone una serie di incontri “I venerdì della sicurezza” su temi specifici validi per l'aggiornamento nel campo della sicurezza sul lavoro che interessano le figure professionali: RSPP e ASPP. La collaborazione continua con SITA Academy di Treviso, azienda leader di settore nel panorama nazionale, e l'esperienza maturata da Città Studi, in oltre 25 anni di attività in questo settore, ha guidato la scelta dei criteri e dei metodi di realizzazione dei corsi, affidati a tecnici e specialisti con un approccio interattivo e pratico, in grado di dare risposte concrete alle esigenze operative dei partecipanti.

Per favorire il trasferimento di competenze e ottimizzare i livelli di efficacia e per agevolare l’interazione docente/allievo, inoltre, sono state privilegiate metodologie didattiche innovative, che si avvalgono di role playing, simulazioni e lavori di gruppo. Il calendario degli incontri, che si svolgeranno esclusivamente il venerdì, in orario pomeridiano e della durata di 4 ore, è composto complessivamente da 5 corsi rivolti anche ai coordinatori della sicurezza nei cantieri.

Il primo incontro, condotto da Giacomo Garzaro, medico specialista in medicina del lavoro, si svolgerà il 25 ottobre e affronterà il tema del Medico competente “Il medico competente e i rapporti con gli altri attori del servizio di prevenzione e protezione aziendale”. Seguirà un secondo incontro l’8 novembre 2019 sui temi della responsabilità del datore di lavoro, dirigenti e preposti: recenti sviluppi giurisprudenziali (intervento giuridico).

Formazione, informazione e addestramento: legge, prassi e giurisprudenza; l’incontro vedrà il coinvolgimento di Lorenzo Fantini avvocato e docente AIFOS. Il 15 novembre, grazie all’intervento di Rocco Vitale, Presidente AIFOS, si tratterà il tema dell’Evoluzione della figura dell'RSPP. Invece il 22 novembre si affronterà il tema della gestione dello scenario d'emergenza nello spazio confinato grazie alla docenza AIFOS di Barberi Gregorio. Ultimo appuntamento sarà il 29 novembre e si tratterà il tema dello spazio confinato con un intervento pratico, la chiusura dei lavori sarà guidata Ivan Gaioni, docente SITACADEMY.

I corsi sono accreditati dal Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Biella e dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati delle province di Biella e Vercelli per l’ottenimento di 4 CFP per ogni corso. Per conoscere in dettaglio il catalogo completo de “I venerdì della sicurezza” e richiedere ogni ulteriore informazione, è possibile contattare Città Studi Biella ai numeri 015 8551136, scrivere a formazione.sicurezza@cittastudi.org o consultare l’apposita pagina web: www.cittastudi.org