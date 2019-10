Da Marylin Monroe a Hayao Miyazaki: il cinema riparte da Cossato

La diva degli anni '50 Marylin Monroe, passando per i registi Roman Polanski, Robert Altman, Hayao Miyazaki fino al cinema di Wes Anderson. Sono solo alcuni degli ingredienti di “E adesso parliamo di cinema Volume 4”, laboratorio di analisi filmica giunto alla nona edizione e organizzato dall'Informagiovani del comune di Cossato e condotti da Riccardo Poma.

Per l'anno 2019 dieci saranno gli appuntamenti che si terranno dalle 18.30 alle 20 presso l'area eventi di Villa Ranzoni a Cossato dal 7 novembre, con pausa a dicembre e ripresa il 23 gennaio ogni giovedì sera fino al 27 febbraio. Per partecipare è richiesta l'iscrizione, gratuita naturalmente. I corsi saranno gratuiti e validi per i crediti formativi per gli studentidelle scuole secondarie di secondo grado - IIS Cossatese e Vallestrona.

E' possibile frequentare anche singoli incontri. Per iscriversi: via mail informagiovani@comune.cossato.bi.it (indicare: cognome, nome, data di nascita, comune di residenza ed email); per telefono (015 9893530) o direttamente all'Informagiovani Cossato, situata in via Ranzoni 24, in orario di apertura (lunedì e giovedì 14/18, martedì e venerdì 9/13.30).