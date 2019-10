Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo sulla Cerrione-Salussola

Incidente stradale sulla provinciale Cerrione- Salussola poco prima delle 5 di questa mattina, domenica 13 ottobre, con un'auto finita contro un palo in un campo. Dai primi riscontri sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo danneggiato e avvisare i tecnici. Fortunatamente l'automobilista è rimasto illeso. La dinamica del sinistro autonomo è al vaglio dei carabinieri.