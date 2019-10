In retromarcia trancia con l'auto un tubo del gas, vigili del fuoco in azione a Biella

Con la propria auto è andato a sbattere in retromarcia contro un tubo del gas tranciandolo letteralmente. Questa, secondo i primi riscontri, sembra esser stata la dinamica dell'incidente avvenuto oggi, poco meno di un'ora fa, in strada Garella, a Biella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada al traffico e messo in sicurezza la zona. I tecnici del gas stanno provvedendo al ripristino dell'impianto.