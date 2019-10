Con Foliage 2019 si parte alla scoperta dei colori dell’autunno nell’Alta Valle del Cervo

Come avviene da alcuni anni, la Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo propone per sabato 19 ottobre con partenza alle 14,.30 dalla Balma (ritrovo presso il Ponte sul Cervo): un appuntamento per osservare i colori dell’autunno nei boschi dell’Alta Valle del Cervo accompagnati dalla giuda naturalistica Alice Zanarone.

Foliage: i colori dell’autunno nell’Alta Valle del Cervo proporrà una passeggiata facile su mulattiera accessibile a tutti, particolarmente indicata per le famiglie, per osservare e fotografare i colori dell’autunno e scoprire segreti e curiosità dei boschi valligiani accompagnati da spunti letterari.

“L'itinerario partirà dal Parco delle Cave – spiegano gli organizzatori – e percorreremo la mulattiera del Muntrücasch nello splendido bosco di faggi per giungere alla suggestiva e misteriosa Trüna (passaggio coperto sottostante Villa Magnani), attraversando poi la frazione Driagno sotto i suoi tipici voltoni giungeremo al Belvedere del Mazzaro, da cui si potrà ammirare il panorama della dell’Alta Valle dipinta con i colori dell’autunno. La guida naturalistica Alice Zanarone, riuscendo ad interessare anche i bambini, ci porterà a scoprire questo angolo della Bürsch attraverso cenni botanici, paesaggistici, storici e leggendari, spunti che derivano non solo sull’osservazione della natura (già di per sé numerosissimi), ma anche dalla letteratura, dalla storia e dalle leggende”.

Il rientro è previsto per le 17. Si raccomandano calzature comode per camminare nella natura. La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo l’appuntamento sarà rimandato a domenica 20 ottobre.