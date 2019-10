Biella: Al Vandorno la festa sociale della cooperativa

Torna anche quest'anno la festa sociale della ultrasecolare Cooperativa del Vandorno. La ricorrenza ha un ampio significato, che si lega alle radici e alla storia della comunità, alla concretezza del presente e alle speranze per il futuro.

La festa, che avrà luogo domenica 20 ottobre nel Salone della Cooperativa, in strada Cantone Ramella, prenderà il via alle 10,45 con l'accoglienza presso la sede sociale. Alle 11 ci sarà la messa celebrata da don Vittorino Pasquino e a seguire il brindisi augurale per tutti. Alle 12,30 ci sarà infine il pranzo sociale.

Per info e prenotazioni: Dario Acquadro 0152532204; Dario Caligaris 0152531497; Franco Coda 0152531314; Renato Comotto 0152532143; Dorino Pavani 0152531434; Maura Polto 0152532005.