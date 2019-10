Ponzone: Serata di musica e moda "second hand" al tanto pubblico al Giletti FOTO

Tanta gente di ogni età al teatro Giletti di Ponzone per assistere alla Serata di musica e moda organizzata venerdì 11 ottobre dall’associazione Delfino di Valdilana. Protagonista della serata è stata la band biellese The Bowman, che ha proposto due ore di musica tra cover storiche, alternative rock e rock-blues.Ma l’iniziativa era proposta soprattutto per promuovere e valorizzare il negozio Uso e riuso avviato dalle stessa associazione più di sei anni fa al Centro Zegna.

Come è noto, si tratta di un negozio dove non si acquista, ma si scambia: si possono portare capi di abbigliamento usati e se ne possono prendere altri lasciati in precedenza da altri utenti. Insomma, un “negozio” dove tutto ruota intorno ai capi di seconda mano. E proprio per valorizzare il “second hand” è stata organizzata la serata al Giletti: una trentina di modelle e modelli hanno sfilato in sala e poi sul palco vestiti esclusivamente con capi arrivati a “Uso e riuso”, mostrando quanta bellezza e quanto valore possa esserci anche nel mondo dell’usato.

“Ormai Uso e riuso è diventato un punto di riferimento per tantissima gente di Valdilana e dintorni - commenta Ernesto Giardino, presidente “Delfino” -. Ci sembrava bello e doveroso promuovere in un contesto di buona musica i vestiti, accessori e scarpe che vengono trattati in questo centro di scambio. Ricordiamo tra l’altro che la gestione viene condivisa con i ragazzi dell’Oasi del benessere, nostri partner fin dall’inizio di questa avventura. Ringraziamo di cuore i modelli che si sono prestati volontariamente per questo evento, tutti coloro che per settimane hanno lavorato per l’organizzazione e ovviamente i ragazzi di The Bowman, che sono stati bravissimi. Grazie anche agli amministratori comunali che hanno voluto essere presenti in sala, grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano in vari modo, e grazie a tutti gli spettatori che hanno voluto condividere questa bella serata”.