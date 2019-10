Rombo di motori per il Trofeo Enduro Husqvarna, l'ultima tappa di scena a Viverone VIDEO

Motori accesi per l'ultimo appuntamento del Trofeo Enduro Husqvarna 2019. La quinta e ultima tappa, decisiva per l'assegnazione dei titoli 2019, si svolgerà a Viverone. Dopo le fasi preliminari di oggi, 12 ottobre, (dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 17), l'evento curato dal Mc Azeglio prevede il briefing alle 18. Domani la giornata inizia alle 9 con la gara vera e propria, che presenta un percorso lungo circa 40 km da ripetere 3 volte, nel quale sono previsti un C.O. e due prove speciali. La prima sarà un Enduro Test di 3 chilometri, con un tratto iniziale in salita seguito dalla discesa verso un fiume in secca, per poi entrare in un bosco con ulteriori cambi di pendenza. Il Cross Test si sviluppa invece su un prato, con una collocazione tutta nuova rispetto all’edizione 2018: di durata attorno ai 6 minuti, richiederà una guida tecnica e molto veloce. A fine competizione, ci saranno le premiazioni dei vincitori della giornata e del Challenge Michelin, oltre a quelle dei trionfatori stagionali del Trofeo Husqvarna.