Rally, iscrizioni aperte al Ronde Gomitolo di Lana del decennale

Sono aperte da giovedì 10 ottobre le iscrizioni al Rally Ronde Gomitolo di Lana 2019, in programma a Biella e dintorni nel fine settimana del 9 e 10 novembre prossimi, con quattro passaggi consecutivi sulla stessa prova cronometrata.

Giunta alla decima edizione, la gara biellese passa di mano e a tirare le fila dell'organizzazione sarà da quest'anno la New Turbomark della famiglia Zagami che, dopo l'impegno in terra biellese con il Rally Lana di metà luglio, si ripresenta con una gara diversa e dalla struttura snella.

Le iscrizioni saranno aperte sino a venerdì 1° novembre, per poi richiamare i concorrenti al Relais Santo Stefano di Sandigliano (BI) sabato 9 novembre a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00 per le verifiche sportive, contestuali con la distribuzione dei radar. Presso la concessionaria Mombi Car di Biella dalle 8.30 alle 12.30 si svolgeranno le verifiche tecniche, poi i concorrenti potranno affrontare lo Shake Down dalle 10.00 alle 13.00 a Netro (BI) e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 visionare il percorso a bordo di vetture stradali. La parte agonistica della gara si aprirà con la presentazione dei concorrenti sabato sera a partire dalle ore 20.01 in Piazza Martiri della Libertà a Biella, dove i concorrenti faranno ritorno domenica sera alle 18.31 per scalare la pedana di arrivo.

Un decennio di grandi piloti e grandi sfide. Il Gomitolo di Lana è una gara dal palmares stellato. Nella terza edizione (2012) vinse il pilota di F1 polacco Robert Kubica, al suo rientro nelle gare dopo l’incidente, ed ha il suo mattatore nel biellese Corrado Pinzano che si è imposto nelle ultime tre edizioni (2016, 2017, 2018); con l’altro idolo locale, Omar Bergo, che ha fatto centro due volte (2014 e 2015). Sul gradino più alto del podio sono saliti anche Davide Negri (2010), Massimo Gasparotto (2011) e Marco Colombi (2013).Il navigatore più titolato è Marco Zegna, con tre successi a fianco di Pinzano negli ultimi tre anni.

Lo scorso anno fu praticamente un assolo di Pinzano-Zegna (Škoda Fabia R5), che presero il comando sotto la pioggia fin dalla prima prova mantenendolo sino alla pedana di arrivo, lasciando una sola prova a Mattia Pizio-Luca Simoni, Ford Fiesta R5, che hanno concluso secondi a 14”1 davanti a Elwis Chentre-Elena Giovenale, Ford Fiesta R5, terzi a 30” nonostante la rottura dell’idroguida sostituita dai meccanici in assistenza.

Le domande di iscrizione devono essere inviate dal 10 ottobre 2019 entro le ore 18.00 di venerdì 1° novembre 2019 con assicurata postale o corriere o allegati di posta elettronica (e-mail) al seguente indirizzo: New Turbomark - Via Padana Superiore 39/1 20060 Gessate (MI) (tel. 393/3529463; fax 090/8967110; email: info@newturbomark.com ; Sito di riferimento: https://www.rondegomitolo.it ).